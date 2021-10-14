АТБ оплатил расходы на ремонт детской танцевальной студии «Траффик»

Азиатско-Тихоокеанский банк выделил средства на ремонт танцевальных залов студии танца «Траффик» в Благовещенске.

Работы по обновлению залов продлились 2 месяца, был проведён косметический ремонт и закуплены новые широкие зеркала. Сейчас в отремонтированных помещениях уже начались занятия.

«Мы высоко ценим партнёрские отношения с АТБ и то неравнодушие, с которым банк откликается на наши инициативы. АТБ помог нам сделать нашу студию еще более комфортной для воспитанников, это - ощутимый вклад, который сложно переоценить», - поблагодарила художественный руководитель студии «Траффик» Елена Соловьева.

«Мы не смогли остаться в стороне, когда наш давний партнер детская студия танца «Траффик» обратилась за поддержкой в осуществлении ремонта. АТБ активно поддерживает детские спортивные и творческие коллективы, мы были рады возможности улучшить условия в студии для развития мастерства юных танцоров», - рассказала директор банка АТБ по Амурской области Наталья Жарикова.

«Траффик» - детская танцевальная студия при Общественно-культурном центре Амурской области. Танцевальный коллектив студии регулярно представляет Амурскую область на различных межрегиональных, всероссийских и международных конкурсах и фестивалях. АТБ и «Траффик» реализуют совместные проекты с 2019 года.