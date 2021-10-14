Агентство S&P повысило рейтинги банка «Союз» с «В+» до уровня «BВ-»

Банк «Союз» сообщил о повышении рейтинговым агентством S&P Global Ratings рейтингов банка «Союз» до уровня «ВВ-». Прогноз по рейтингам - «Стабильный».

Среди основных положительных факторов, влияющих на рейтинг, S&P отметило улучшение операционных условий, что по мнению агентства, окажет позитивное влияние на показатели банка, обусловив увеличение прибыли на фоне более низкой стоимости риска, определяемой постепенным улучшением качества активов и более высокой чистой процентной маржей.

Аналитики отмечают возможности синергии в рамках сотрудничества банка с акционером — СПАО «Ингосстрах». Агентство рассматривает банк «Союз» как дочернюю организацию, имеющую умеренную стратегическую значимость для материнской компании, СПАО «Ингосстрах», одной из крупнейших российских компаний сектора страхования иного, чем страхование жизни. Агентство пересмотрело свою оценку капитализации и прибыльности банка, поскольку в настоящее время ожидает, что банк сможет поддерживать высокие запасы капитала, несмотря на умеренное давление со стороны ожидаемого роста активов, взвешенных с учетом рисков, связанного с реализацией стратегии расширения бизнеса в сотрудничестве с материнской компанией. Группа разработала стратегию развития на пять лет, которая предусматривает более тесную интеграцию бизнесов банка и страховой компании в будущем.

Аналитики S&P указывают, что уровни прогноз «Стабильный» по рейтингам банка «Союз» отражает ожидание того, что в ближайшие 12 месяцев банк «Союз» сохранит свои рыночные позиции, постепенно реализуя обновленную стратегию развития бизнеса.

Олег Панарин, председатель правления банка «Союз»:

- Повышение международного кредитного рейтинга нашего банка с «В+» до уровня «BВ-» - это важная оценка правильности выбранной нами стратегии, нацеленной на повышение эффективности бизнеса с использованием наиболее перспективных продуктов и сервисов, а также, на развитие важных партнерских программ с СПАО «Ингосстрах». Рейтинг отражает позитивные изменения в бизнес-процессах банка, совершенствование риск-менеджмента, улучшающееся качество кредитных портфелей, способность банка противостоять рыночным потрясениям и генерировать прибыль.