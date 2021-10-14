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Ланта-Банк проведет бизнес-завтрак для бухгалтеров и предпринимателей в Иркутске

Ланта-Банк приглашает на бесплатный бизнес-завтрак «Вступление в силу ФСБУ 27/2021. Новое в документообороте для организаций». Встреча состоится 21 октября 2021 года, с 10:00 до 12:00 в бутик-кафе «Эпифана Club» (ул. Дыбовского, 4).

Вопросы для обсуждения:

  • Новый состав документов бухгалтерского учета;
  • Новые требования к составлению документов бухгалтерского учета (реквизиты, повторяющиеся факты, длящиеся факты);
  • Соотношение требований бухгалтерского и налогового учета к документообороту.

Мероприятие проведет Илья Слободняк, доктор экономических наук, профессор (бух. учет, налогообложение).

Участие бесплатное. Требуется предварительная регистрация по телефону: +7 902 577-36-00.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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