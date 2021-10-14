Ланта-Банк проведет бизнес-завтрак для бухгалтеров и предпринимателей в Иркутске

Ланта-Банк приглашает на бесплатный бизнес-завтрак «Вступление в силу ФСБУ 27/2021. Новое в документообороте для организаций». Встреча состоится 21 октября 2021 года, с 10:00 до 12:00 в бутик-кафе «Эпифана Club» (ул. Дыбовского, 4).