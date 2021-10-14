Уникальный проект реализует РУСАЛ в Братске

В гончарной мастерской «Место» взрослые с ограниченными возможностями здоровья создают посуду для нового кафе, рассказала Братская студия телевидения.

Проект объединил сразу несколько сфер для их социализации, поддержки и развития. Одно из направлений – гончарное дело. Съёмочная группа Братской студии телевидения побывала в мастерской

Гончарная мастерская «Место» на Пионерской, 5а открыта уже не первый год. Лепку из глины и работу за гончарным кругом освоили и полюбили многие братчане. Мастер-классы для детей и взрослых здесь проводят по выходным. А теперь занимаются и люди с инвалидностью – это взрослые от 18 до 50 лет. Знакомство с податливым материалом – не только на пользу моторике рук, но и душевному состоянию.

«Я считаю, что это полезно. Это, в первую очередь, даже может нам надо. Общение, разговор – это важно. Они сами всё смотрят и делают. Они ещё разговорчивее, общительнее и добрее, чем мы, на самом деле», – говорит волонтер Ирина Воронцова.

Коллектив проекта «Ты можешь быть любым» трудится в мастерской не бесцельно. Участники создают посуду для кафе «Супачо». Оно появилось в Братске год назад, в будущем переедет на новое место в инклюзивном пространстве «Гнездо», которое уже строится. Уникальные блюда будут подавать в эксклюзивных тарелках, созданных особенными руками.

На начальном этапе глину нужно разогреть и размять. Процесс требует усилий, поэтому удобнее это делать стоя. Когда материал принял плоскую округлую форму, его отправляют на станок для раскатки.

«Вес тарелки зависит от толщины пласта. Чем толще глина, тем тяжелее будет тарелка. Мы стремимся к тому, чтобы у ребят выходили тарелочки настоящие, тоненькие, аккуратные», – сказала мастер-керамист Елена Куркина.

После прокатки глиняные блины превращают в будущую посуду, подравнивают края. У плоских тарелок загибают бортики, а глубокие миски формируют с помощью гипсовой формы. Финальный штрих – заглаживание трещин и неровностей с помощью губки и воды.

Вылепленные тарелки будут высыхать примерно неделю, затем отправятся в печь на обжиг, потом ребята будут их глазировать, потом снова обжигать, и только потом расписывать. Такую готовую тарелку уже можно будет использовать в новом кафе.

К первому обжигу уже подготовлено около 50 тарелок и больше десятка мисок и соусниц. Окончательный вариант изделий можно будет увидеть через несколько недель.

Пока мастерская вмещает не больше 12 человек, но в планах организаторов тоже переезд на новое место – в «Гнездо». И тогда занятия лепкой будут проводить чаще, а главное, расширится круг участников с особенностями развития, которым нужна рука помощи и дружбы.