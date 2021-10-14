Какие гаражи попадают под «гаражную амнистию»

Закон о «гаражной амнистии» вступил в силу 1 сентября 2021 года. Он предоставил широкие возможности для граждан стать законными владельцами своих гаражей, рассказали SIA.RU в Росреестре.

В настоящее время большое количество гаражей по всей стране существуют неофициально, то есть не оформлены в установленном порядке, что не позволяет их владельцам защитить свои права, а также распорядиться этими объектами по своему усмотрению.

«Граждане испытывали трудности при оформлении своих гаражей ввиду отсутствия правоустанавливающих документов и часто были вынуждены обращаться в суд. Новым законом закреплен механизм, который позволяет предоставить гражданам земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, на которых размещены их гаражи. При этом гражданин получает право на бесплатное предоставление в собственность участка, на котором гараж находится», – пояснила эксперт Кадастровой палаты по Иркутской области Ольга Кузьминич.

Оформить гараж по новому закону можно при соблюдении трех условий:

гараж является капитальным, то есть имеет прочную связь с землей;

гараж построен до введения в действие действующего Градостроительного кодекса Российской Федерации (до 30 декабря 2004 года);

гараж не признан самовольной постройкой по суду или решению органа местного самоуправления;

Не попадают под «гаражную амнистию» самострои и подземные гаражи в многоквартирных домах.

Чтобы оформить гараж в собственность, необходимо обратиться в администрацию с заявлением о предоставлении участка под существующим гаражом с приложением любого документа, который подтверждает факт владения гаражом. Заявление на регистрацию и участка, и гаража должен будет подать орган местного самоуправления, при этом госпошлину гражданам оплачивать не нужно. Таким образом, предусмотрен одновременный государственный кадастровый учет и государственная регистрация права собственности – на гараж и на земельный участок под гаражом.

«Закон действует до 1 сентября 2026 года, поэтому не стоит откладывать оформление гаража в долгий ящик», – подчеркнула Ольга Кузьминич.