Российские предприниматели назвали оптимальные размеры скидок к распродажам

Около 40% российских предпринимателей считают, что скидок до 20% достаточно для привлечения покупателей в ходе предстоящих ноябрьских распродаж, 43% опрошенных думают, что скидки должны быть еще более глубокими – до 30-50%. Во время предстоящих акций большинство предпринимателей планируют нарастить собственные продажи на 30-50%.

Аналитическая служба Wildberries провела опрос (есть у SIA.RU) около 5 000 предпринимателей в 83 регионах РФ с 8 по 11 октября 2021 г. 79% опрошенных являются индивидуальными предпринимателями, 14% – представителями небольших компаний с численностью сотрудников до 250 чел, 5% – самозанятыми и 2% – представителями крупного бизнеса.

В ходе исследования аналитики выяснили, как предприниматели планируют предстоящие распродажи в ноябре (Всемирный день шопинга и Черная пятница), какие скидки готовы предоставить и каких результатов ожидают.

Около 89% предпринимателей, опрошенных Wildberries, примут участие в распродажах, лишь 3% опрошенных не планируют. 72% предпринимателей назвали участие в распродажах значимыми и очень значимыми для их бизнеса, около 6% – незначимыми.

Большая часть опрошенных предпринимателей (34%) сообщила, что рассчитывают увеличить свои продажи в ходе акций на 30-50%, 20% – на 50-70%, 19% – вдвое или более, 7% - на 70-90%.

87% продавцов назвали рост продаж основным преимуществом акций, 55% также отметили возможность получить новые отзывы об их продукции от покупателей, 44% – оценивают распродажи как возможность повысить лояльность покупателей к собственному бренду, а еще 25% продавцов полагают, что акции – это инвестиции в будущее развитие своего бизнеса.

40% предпринимателей убеждены, что оптимальным размером скидки, которая привлечет покупателей и позволит нарастить их продажи, является диапазон от 10 до 20%, а еще по 22% опрошенных планируют предоставить скидки в размере от 20% до 30% и от 30% до 50%. Наиболее высокую скидку - от 70% до 90% - предприниматели готовы предоставить на детские товары.

Говоря об опыте участия в прошлогодних распродажах, лишь 10% предпринимателей сообщили, что остались недовольны их результатами. Среди основных трудностей, возникших в ходе акций: 47% продавцов пожаловались на то, что не смогли корректно рассчитать размер скидок, чтобы привлечь покупателей, 24% – на нехватку товара (спрос превысил предложение), а еще 13% – на сложности с выбором ассортимента товаров для распродажи.