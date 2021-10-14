Евгения Токарская и Роман Зубков расскажут о вакцинации пациентов с онкологическими заболеваниями в Иркутской области

Прямой эфир пройдет 14 октября во Вконтакте и Одноклассниках.

В трансляции примут участие врач-эпидемиолог областного онкологического диспансера Евгения Токарская и главный внештатный онколог министерства здравоохранения Иркутской области Роман Зубков.

«Свои вопросы вы можете задать в комментариях под публикацией. До встречи! Присоединяйтесь к прямому эфиру», – сообщают в правительстве Приангарья.

Напомним, в Иркутской области началась четвертая волна пандемии. По предварительным данным, она продлится от 6 до 10 недель. В регионе уже увеличили коечный фонд и ввели запрет на массовые мероприятия.