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Евгения Токарская и Роман Зубков расскажут о вакцинации пациентов с онкологическими заболеваниями в Иркутской области

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Прямой эфир пройдет 14 октября во Вконтакте и Одноклассниках.

В трансляции примут участие врач-эпидемиолог областного онкологического диспансера Евгения Токарская и главный внештатный онколог министерства здравоохранения Иркутской области Роман Зубков.

«Свои вопросы вы можете задать в комментариях под публикацией. До встречи! Присоединяйтесь к прямому эфиру», – сообщают в правительстве Приангарья.

Напомним, в Иркутской области началась четвертая волна пандемии. По предварительным данным, она продлится от 6 до 10 недель. В регионе уже увеличили коечный фонд и ввели запрет на массовые мероприятия.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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