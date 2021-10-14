Пенсионеры Иркутской области рассчитывают на зарплату в 35 тысяч рублей

Служба исследований hh.ru изучила (исследование есть у SIA.RU) резюме соискателей пенсионного возраста и выяснила, в каких сферах они ищут работу и на какую заработную плату претендуют.

Доля резюме россиян пенсионного возраста в общем объеме предложения на рынке труда в России составляет всего 1%. Больше всего возрастных соискателей, ищущих работу после выхода на пенсию, – в Ленинградской (1,4%), Калининградской (1,3%) и Московской (1,2%) областях. В Иркутской области людям пенсионного возраста принадлежат 0,7% резюме.

Чаще всего резюме пенсионеров можно встретить в профессиональных сферах «Домашний персонал» (7,1% от всех резюме в этой сфере принадлежат соискателям пенсионного возраста), «Наука, образование» (2,6%), «Безопасность» (2,4%), «Медицина, фармацевтика» (2,2%) и «Бухгалтерия» (1,9%). Реже всего такие резюме встречаются в сферах «Маркетинг, реклама, PR», «Автомобильный бизнес» и «ИТ, интернет» (по 0,3%).

Примечательно, что активность пенсионеров в поиске работы существенно отличается в зависимости от региона. Пенсионеры из Иркутской области по активности на рынке труда оказались на 37 месте среди 83 регионов – 48% из них за последние два месяца обновили резюме или сделали хотя бы один отклик на вакансию. Самые активные соискатели-пенсионеры проживают в Кабардино-Балкарской республике – 72%. В среднем по России этот показатель держится на уровне 49%.

Средняя заработная плата, на которую претендуют пенсионеры из Иркутской области в 2021 году, составляет 35,1 тысяч рублей. Наиболее высокие ожидания по зарплате – у пенсионеров Камчатского края (80 тысяч), Сахалинской области (75 тысяч) и Ямало-Ненецкого АО (70 тысяч). В Сибири же лидируют по зарплатным ожиданиям пенсионеры из Красноярского края (36,7 тысяч). Самые низкие притязания по зарплате в Тамбовской области, республиках Мордовии и Адыгее (по 25 тысяч). В среднем по России зарплатные ожидания пенсионеров составляют 41,7 тысячи рублей.

Конечно, зарплатные ожидания зависят и от профессиональной принадлежности соискателя. Так, на самую высокую зарплату претендуют пенсионеры, которые ищут работу в сфере добычи сырья – 99,2 тысячи рублей, а также рассчитывающие на должность в высшем менеджменте – 93,3 тысячи. Наиболее скромные запросы – у пенсионеров из сферы безопасности (25,5 тысячи рублей) и рабочего персонала (29 тысяч).

«В контексте трудоустройства людей пенсионного возраста всегда возникает тема эйджизма (дискриминации по возрасту). Чтобы проверить, насколько развит эйджизм на рынке труда, мы взяли количество откликов по возрастам и долю приглашений также по возрастам. В итоге статистика такова: чем более молодой кандидат, тем больше доля приглашений следует за его откликами. Так, соискатели от 18 до 30 лет в 2021 году успели сделать более 75 млн откликов и получили более 24% приглашений после отклика, а соискатели от 31 до 40 лет сделали более 56 млн откликов и получили чуть более 17% приглашений. В свою очередь, соискатели от 41 года до 50 лет откликнулись почти 27 млн раз, но получили чуть более 12% приглашений. Что же касается соискателей от 51 года и старше, то здесь сумма откликов чуть больше 9%. Эйджизм, увы, все еще есть, и с ним нужно бороться. При этом уже есть примеры и истории, когда компании изменяли парадигму поиска и найма сотрудников в сторону возрастных – постепенно и российский бизнес избавляется от стереотипов. Этому немало способствует напряженная ситуация на рынке труда: дефицит кадров заставляет работодателей расширять границы и отказываться от самоограничительных стереотипов», – комментирует Наталья Данина, директор департамента аналитических бизнес-решений hh.ru.