Минэнерго поддерживает идею особых энерготарифов для майнеров

Майнеры криптовалюты не должны потреблять электроэнергию по тарифам для населения. Об этом журналистам в кулуарах «Российской энергетической недели» заявил глава Минэнерго Николай Шульгинов,сообщает РБК.

– Мы прорабатываем вопрос в части электроэнергетики. Для поддержания надежности и качества энергоснабжения считаем необходимо исключить возможность потребления майнерами электроэнергии по тарифам для населения, – сказал он.

По словам министра, необходима дифференциация тарифов: «Нельзя, чтобы майнеры за счет сниженных тарифов для населения использовали ситуацию и ухудшали положение». В противном случае, отметил Шульгинов, придется увеличивать объем перекрестного субсидирования, это недопустимо.

Накануне губернатор Иркутской области Игорь Кобзев пожаловался курирующему ТЭК вице-премьеру Александру Новаку на подпольных майнеров криптовалют. В обращении Кобзева говорилось, что потребление электроэнергии в розничном секторе Иркутской области может вырасти по итогам 2021 года на 159% в годовом выражении по причине значительного увеличения потребления "черными" майнерами. Из-за их действий растет нагрузка на электросети и повышается риск аварий на электростанциях. Игорь Кобзев предложил ввести регулирование энергопотребеления для майнинга и дифференциацию энерготарифов для населения.

Кроме того, в своем Instagram губернатор сообщил, что предлагает признать майнинг видом предпринимательской деятельности и ввести для них специальные тарифы.