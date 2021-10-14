На четверть увеличена скорость мобильного интернета для жителей девяти районов Приангарья

МТС увеличила скорость мобильного интернета на четверть для жителей Братского, Куйтунского, Нижнеилимского, Усольского, Эхирит_Булагатского, Ангарского, Слюдянского и Иркутского районов Приангарья. Это стало возможно благодаря системе интеллектуального распределения ресурсов сети CloudAir.

– Система сама (!) отслеживает нагрузку и динамично перераспределяет частоты так, чтобы в сети не было «тесно». Например, по статистике в 20.00 абоненты после работы активно серфят в сети, смотрят сериалы, играют в онлайн-игры, система понимает, что в это время нужна максимальная скорость в определенном спальном районе и место в сети, которое предусмотрено под другие стандарты (2G,3G) отдает под высокоскоростной интернет. До тех пор, пока не возникнет потребность в «арендованных» стандартах, – сообщил в своем в аккаунте директора МТС в Иркутской области Владислав Божеев.

Всего с начала года технологическую новинку уже испытали на себе жители 24-х городов и крупных поселков Иркутской области.