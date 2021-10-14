ЦБ: Спрос на ипотеку снизился в Иркутской области

Темпы роста ипотечного кредитования в Иркутской области к началу осени замедлились, сообщили SIA.RU в ЦБ. Если с января до апреля 2021 года количество заключенных в течение месяца договоров увеличивалось, то в последующие месяцы жители Иркутской области менее активно оформляли ипотеку. Так, в августе 2021 года с помощью ипотечных кредитов заемщики региона купили столько же объектов недвижимости, сколько в августе прошлого года.

– В 2020 году с июня мы наблюдали устойчивый рост выдач ипотечных кредитов. Интерес населения тогда в первую очередь подогревался низкими ставками по государственным и собственным ипотечным программам банков. И в этом году спрос на ипотеку остается высоким. Вместе с тем на него уже повлияла динамика цен на рынке недвижимости, изменение условий льготной государственной программы и требований банков к заемщикам. К середине лета эти факторы снизили спрос на ипотеку в области в среднем до 2,5 тысяч сделок в месяц, – отметила заместитель управляющего Отделением Иркутск Банка России Екатерина Моисеева.

Всего с января по август 2021 года жители Иркутской области заключили более 20 тыс. ипотечных договоров на общую сумму более 50 млрд рублей. Средняя ставка по ипотечному кредиту в регионе в августе была около 8%.