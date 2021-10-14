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Вакцина ЭпиВакКорона противопоказана пациентам с онкологией

Все остальные вакцины применяются у онкобольных.

«Онкологические больные – это пациенты группы риска. Вакцинация им необходима больше, чем остальным», – рассказала во время прямого эфира врач-эпидемиолог областного онкологического диспансера Евгения Токарская.

«Течение онкологических заболеваний, оно достаточно сложное, длинное. Согласно нормативных документам, онкобольным рекомендована вакцина Спутник V», – добавил главный внештатный онколог министерства здравоохранения Иркутской области Роман Зубков.

Напомним, в Иркутской области началась четвертая волна пандемии. По предварительным данным, она продлится от 6 до 10 недель. В регионе уже увеличили коечный фонд и ввели запрет на массовые мероприятия.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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