«Пилят сук». Путин об использование доллара Вашингтоном:

Американский доллар подрывает свои позиции в качестве мировой резервной валюты, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью ведущей телеканала CNBC Хедли Гэмбл, сообщает РБК.

По словам Путина, Вашингтон совершает очень большую ошибку, используя доллар в качестве санкционного инструмента. «Можно сказать, что США пилят сук, на котором сидят», — отметил президент в интервью.

Вместе с тем президент отметил, что Россия не заинтересована в том, чтобы полностью уходить от расчетов в долларах. «И нас пока устраивают, скажем, расчеты за энергоресурсы в долларах, за нефть прежде всего», — добавил он.