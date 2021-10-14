Снижение онкологических заболеваний фиксируют в Иркутской области

Врачи связывают это с переходом больниц в режим ковидных госпиталей.

«Формально, есть небольшое снижение заболеваемости, но в конце эпидемии мы ожидаем «эффекта рикошета». Будет конечно значительный подъем», – рассказал во время прямой трансляции главный внештатный онколог министерства здравоохранения Иркутской области Роман Зубков.

Напомним, в Иркутской области началась четвертая волна пандемии. По предварительным данным, она продлится от 6 до 10 недель. В регионе уже увеличили коечный фонд и ввели запрет на массовые мероприятия.