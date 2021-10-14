Основатель ИНК Марина Седых приняла участие в форуме «Женщины за сохранение планеты: создавая наше будущее»

Совладелец ООО «Иркутская нефтяная компания» Марина Седых выступила на Евразийском форуме в рамках секции «Женщины за сохранение планеты: создавая наше будущее». Мероприятие проходит в Санкт-Петербурге с 13 по 15 октября.

В настоящее время в ИНК принято решение сделать ESG-стратегию основной: главное внимание уделяется климатообразованию и утилизации попутного нефтяного газа. Компания начала заниматься устойчивым развитием задолго до того, как ООН определила 17 целей по устойчивому развитию в 2015 году, подчеркнула Марина Седых.

«Это было в 2008 году, когда ЕБРР вошел в состав акционеров компании. В 2009 году мы начали сайклинг-процесс – обратную закачку газа. Для этих целей ЕБРР выдал нам целевой кредит. Мы смогли построить компрессора закачивания попутного газа в пласт. И стали первыми в России, кто внедрил технологию».

За внедрение сайклинг-процесса компания получила ряд премий, в том числе награду от ЕБРР. В 2013 году ИНК внедрила интегрированную систему менеджмента в области экологии, безопасности труда и охраны здоровья, которая подтверждается ежегодно. Основатель ИНК отметила, что существует стереотип – добывающая отрасль не может быть «зеленой». На самом деле нефтедобывающие компании понимают, какой вред они могут нанести, поэтому находятся на переднем плане всех новых и передовых технологий.

Евразийский женский форум проводится в России с 2015 года. Мероприятие стало крупнейшей международной площадкой, объединяющей женщин – лидеров со всех континентов планеты. Основными темами для обсуждения являются роли женщин в современном мире и выработки общих подходов к решению глобальных проблем.