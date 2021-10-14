За год расходы россиян увеличились на 20%

Согласно данным панельного исследования Romir Consumer Scan Panel в сентябре 2021 года россияне увеличили свои расходы на 18,8% по отношению к сентябрю 2020-го. При этом уровень повседневных номинальных расходов в сентябре 2021-го по сравнению с предыдущим месяцем сократился на 0,6%.

«В сентябре общий уровень расходов несколько снижается в сравнении с августом традиционно. Причина – рост расходов в предшкольный сезон. Что касается годовой динамики, низкий уровень расходов в 2020-м обусловлен в том числе влиянием пандемии коронавируса на покупательские ожидания», – комментирует исследование исполнительный директор Ромир Инна Караева.

Показатель индекса стал самым высоким для сентября с начала проведения замеров – 207% и достигает уровня, характерного для праздничного марта и предшкольного августа. Медианным значением (100%) является уровень 2012 года.