Всероссийский профориентационный урок проходит в Иркутской области

Занятия направлены на вовлечение школьников в активную работу в проекте, а также на погружение в тему самоопределения. Об этом сообщили в региональном министерстве образования.

В школах Иркутской области педагоги-навигаторы проекта рассказывают ребятам о перспективных и востребованных профессиях, о том, какие инструменты могут помочь в выборе направления развития и какие навыки необходимы для успешного профессионального самоопределения.

Методика уроков разработана для трех возрастных групп учащихся: 6-7, 8-9, 10-11 классов. Вместе с педагогами школьники участвуют в дискуссиях о перспективных профессиях и сферах деятельности, которые в ближайшем будущем внесут наибольший вклад в развитие экономики страны и Иркутской области.

В Приангарье участниками проекта станут более восьми тысяч учеников. Профориентационные уроки для них проведут 105 педагогов-навигаторов проекта в 34 муниципальных образованиях.

Напоминаем, что Всероссийский проект «Билет в будущее» стартовал в Иркутске 1 сентября 2021 года на сайте. На сайте всем желающим доступны интерактивный онлайн-тренажер «Примерочная профессий», игровые тесты, битесты, викторины, виртуальный тур по мультимедийной выставке, раздел для родителей, популярные статьи и видеоролики о профессиях и профессионалах.