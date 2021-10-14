Средняя цена жилья бизнес-класса в Москве достигла рекордного значения

Тем не менее, темп ее роста замедлился.

Аналитики международной консалтинговой компании Knight Frank подвели итоги III квартала 2021 года на первичном рынке жилой недвижимости бизнес-класса Москвы.

Согласно исследованию (есть у SIA.RU), объем предложения за июнь-сентябрь вырос на 12% и составил 755 тыс. кв. м. При этом показатель средневзвешенной цены за 1 кв. м превысил 400 тыс. руб., увеличившись на 5% за квартал. Стоит отметить замедление темпа роста цен: с III квартала 2020 года по II квартал 2021 года рост средневзвешенной цены составлял около 10%.

В III квартале 2021 года на первичном рынке жилой недвижимости бизнес-класса Москвы было представлено 10,4 тыс. квартир и апартаментов общей площадью 755,3 тыс. кв. м. Объем предложения за июнь-сентябрь увеличился на 12% и вернулся к значению конца III квартала 2020 года, когда ажиотажный спрос только начался. Долгосрочный тренд снижения объема предложения прервался как в связи со стартом продаж новых проектов и корпусов, так и со снижением активности покупателей – количество лотов, вышедших на рынок, превысило количество реализованных квартир и апартаментов.

Всего за первые три квартала 2021 года в Москве было продано 16 тыс. лотов, что на 34% больше, чем за аналогичный период 2020 года (11,9 тыс. сделок) и на 46% больше, чем за I-III кв. 2019 года (10,9 тыс. сделок). При этом за июль-сентябрь 2021 года было продано 4,9 тыс. лотов бизнес-класса, это на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 18% меньше по сравнению со II кварталом 2021 года, однако почти в полтора раза больше, чем за III квартал 2019 года. Несмотря на фактическое завершение программы субсидированной ипотеки, в Москве доля сделок в рамках ДДУ с привлечением ипотечного кредитования с января по сентябрь составила 50%, что всего на 2 п.п. меньше, чем в прошлом квартале. При этом вопреки заявленному росту ставок по кредитам, мы ожидаем сохранения большой доли сделок с заемными средствами в связи с сохраняющимся ростом цен, который делает целесообразным покупку даже с привлечением более дорогой, чем еще три месяца назад, ипотеки.

Средневзвешенный показатель цены 1 кв. м на первичном рынке жилой недвижимости бизнес-класса Москвы, несмотря на некоторое сокращение спроса и рост объема предложения, продолжил рост. По итогам квартала он достиг 417 тыс. руб./кв. м, увеличившись за квартал на 5%. Стоит отметить замедление темпа роста цен: с III квартала 2020 года по II квартал 2021 года рост средневзвешенной цены составлял около 10%. Тем не менее значения в 0-3%, характерные для допандемийного периода, также не вернулись.

Ольга Широкова, директор департамента консалтинга и аналитики Knight Frank: «Результаты III квартала соответствуют нашим прогнозам, сделанным в июне: спрос и предложение на рынке жилья бизнес-класса постепенно возвращаются к балансу. Средневзвешенная цена 1 кв. м. преодолела отметку в 400 тыс. руб./кв. м, однако темп ее роста замедлился по сравнению с предыдущими кварталами. Тем не менее, IV квартал 2021 еще может “проиграть” сценарий прошлых периодов в связи с традиционно высоким спросом последних месяцев года, а также возможным созданием искусственного дефицита предложения: девелоперы уже заявляют о переносах старта продаж новых проектов на следующий год».