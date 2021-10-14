Всероссийская перепись населения стартует 15 октября

Она продлится до 14 ноября, рассказали SIA.RU в администрации области.

От ее итогов во многом зависит будущее развитие региона. Принять участие в масштабном событии можно тремя способами: самостоятельно заполнить анкету на сайте Госуслуг, посетить переписной участок, или дождаться переписчика дома.

Глава правительства региона напомнил, что Всероссийская перепись населения проводится один раз в 10 лет. На этот раз впервые предусмотрен цифровой формат.

Традиционный способ переписи тоже остается.

На переписных участках предусмотрены все меры безопасности, необходимые в условиях пандемии коронавирусной инфекции, а переписчики и волонтеры обеспечены индивидуальными средствами защиты.