Иркутяне смогут выбрать населенные пункты, которые подключат к высокоскоростному интернету

В перечень вошли 337 деревень и поселков Иркутской области, рассказали SIA.RU в администрации области.

В 2021 году оборудование мобильной связи будет установлено на территории 11 населенных пунктов: в селе Черемшанка Заларинского района, селах Басалаевка, Зулумай, Филипповск и деревне Черемшанка Зиминского района, деревне Сайгуты Иркутского района, селах Каранцай, Амур, поселке Панагино, деревне Станица 3-я Куйтунского района, селе Катарбей Нижнеудинского района.

В селе Балаганка и деревне Кижа Усть-Удинского района оборудование мобильной связи установлено и введено в эксплуатацию в сентябре 2021 года.

Чтобы число территорий, обеспеченных доступом к услугам связи, росло, каждый житель региона, имеющий учетную запись на портале Госуслуг, может проголосовать по ссылке. Необходимое условие: постоянная регистрация в населенном пункте, за который голосует пользователь.

Также предусмотрена возможность направить в адрес Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ письменное обращение с указанием территории, куда требуется провести связь.

Голосование продлится до 15 ноября 2021 года. Через два месяца будет опубликован список из 2000 населенных пунктов, которые обеспечат высокоскоростным интернетом в 2022 году. Таким образом, за 2022 год доступ к 4G получат не менее 10% всех населенных пунктов страны с численностью от 100 до 500 человек, а в 2024 году их количество увеличится до 30%.