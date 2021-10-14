Кобзев о застройщике дома для детей-сирот в Иркутске: Мне было бы стыдно за такую работу

Губернатор Приангарья Игорь Кобзев поделился мнением о работе подрядчика, который строил дом для детей-сирот в Иркутске. Объект должны были ввести в эксплуатацию в 2018 году, однако завершить работы удалось лишь в нынешнем, 2021-м.

«В том виде, в котором дом находился последнее время, его нельзя было сдавать. Мы настаивали, чтобы подрядчик как можно быстрее устранил все замечания. К процессу привлекли прокуратуру, городские власти. Люди ждали положенные по закону квартиры. Однако застройщик постоянно вносил изменения в проект, была нехватка рабочей силы, сложности с коммуникациями. Буквально каждый шаг строительной компании приходилось контролировать в ручном режиме. Мне на месте подрядчика было бы стыдно за такую работу», – сказал глава региона.

Сейчас уже идет приемка новых квартир. В декабре все 240 жилплощадей планируется передать нуждающимся.

Напомним, возведением объекта занималось ООО «Домострой Профи». Это первая очередь жилого комплекса «Огни города» в Ленинском округе.