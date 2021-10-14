«Фридом Финанс»: Российский рынок – лучшее место для инвестиций

Позитивным драйвером для отечественных биржевых инструментов стали высокие цены на углеводороды, считает Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:



– Российский рынок продолжает демонстрировать положительную динамику. РТС вошел в топ-10 мировых фондовых индексов: его доходность с начала года составила около 34%, а с учетом дивиденда приблизилась к 40%. Долларовый бенчмарк отечественного рынка достиг максимума за 10 лет. Агентство Bloomberg назвало российский рынок самым привлекательным для инвестиций. Возобновился приток средств нерезидентов в фонды, ориентированные на нашу страну.

Поводом для этого ралли стал рост цен на углеводороды. Цена на нефть марки Brent закрепилась выше $80 (максимум за три года). Цена на газ в Европе с поставкой в октябре била все рекорды, взлетая почти до $2000 за тыс. куб. м. Сырьевые трейдеры попали в замкнутый круг: короткие позиции привели к маржин-коллам, а их закрытие только разгоняло рост цен, поскольку предложение ограничено. Откупать на нынешних аномально высоких уровнях дистрибуторы не спешат, поскольку часть потребителей платит за газ по долгосрочным тарифам, которые в несколько раз ниже его текущей стоимости. Но и не покупать дистрибуторы не могут: ПХГ заполнены лишь примерно на 75%, что на 15 п. п. ниже комфортного для текущего сезона уровня. Ситуация усугубляется еще и тем, что поставки из Россиии других регионов существенно увеличатся не ранее чем в конце года. Инфляция разогналась до максимума с 2016-го и достигла 7,40%. Это означает, что Банк России, вероятнее всего, уже 22 октября поднимет ключевую ставку как минимум до 7% годовых. При этом общерыночные ожидания предполагают повышение ставки сразу на две ступени, до 7,25%. Доходность трех- и четырехлетних гособондов около 7,25%. Облигации с фиксированным купоном на данный момент — худшее вложение средств (исключение: бумаги телекомов и энергетиков). Даже с учетом купона ОФЗ потеряли в среднем 2,5%, а корпоративные облигации — 6%.



На российском рынке вновь идет подготовка к IPO. В ближайшее время публичными станут Ренессанс Страхование, Softline и Делимобиль. Softline, выручка которой за год составила $1,8 млрд, планирует привлечь $400 млн. Ренессанс Страхование оценивается в 67,2–73,3 млрд руб., а объем его IPO — в 25 млрд руб. Делимобиль планирует привлечь $350 млн в США. Это будут единственные в своих секторах публичные компании, поэтому интерес инвесторов к ним обеспечен. Также сообщалось о возможности проведения первичных размещений СПБ Биржи и Mercury Retail до конца года. Не исключает возвращения в статус публичной компании и Мегафон.

На динамику российского рынка, как и других мировых площадок, окажет влияние начало сезона корпоративных отчетов в США. Драйвером останутся и цены на углеводороды. На локальном рынке в фокусе пока небольшое количество отчетов об операционной деятельности за третий квартал. Центральным событием станет заседание Банка России. В случае повышения ключевой ставки на две ступени возможен спекулятивный интерес к рублевым облигациям. На рынке акций вероятна ребалансировка портфелей с выводом средств из нефтегазового сектора и их перетоком в акции металлургов, ретейлеров и энергетиков. Прогноз для индекса Московской биржи: диапазон 4100–4300 пунктов. Ориентир для пары USD/RUB: 70,5–73,5.



Рекомендуем спекулятивно покупать бумаги X5 Group, М.видео, Детского мира, Московской биржи, VK Group (новое наименование Mail.ru). Для открытия коротких позиций подойдут бумаги ЛУКОЙЛа, НЛМК и НОВАТЭКа.