Только 9 регионов России пока не ввели обязательную вакцинацию от коронавируса и QR-коды

Лишь девять российских регионов не ввели и не анонсировали ни обязательную вакцинацию от коронавируса, ни систему QR-кодов для посещения кафе или развлекательных мероприятий, пишет ТАСС.

В их числе – Ингушетия, Калмыкия, Республика Крым, Иркутская, Калужская, Орловская, Томская и Тюменская области, а также Ненецкий автономный округ.

При этом, по информации агентства, в Орловской области уже задумываются о проверке сертификатов вакцинации при посещении ресторанов, а в Ненецкий автономный округ можно въехать только при наличии прививки, справки о перенесенном COVID-19 или с отрицательным ПЦР-тестом, сделанным не ранее чем за 72 часа.

Напомним, в июне текущего года губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что в регионе не будет принудительной вакцинации.