Азиатско-Тихоокеанский банк вошел в число самых активных банков в соцсетях

Банк занял 7-е место в рейтинге российских банков по активности в социальных сетях. Исследование по итогам III квартала 2021 года подготовил сервис Бробанк.ру. АТБ удалось увеличить свои позиции на 28 позиций по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Оценка охватывает 43 банка, входящих в Топ-100 по объему собственных активов и параллельно располагающих аудиторией не менее чем в 10 000 подписчиков во всех соцсетях.

Рейтинг строился на среднестатистической ежедневной частоте публикаций во ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Твиттер в период с июля по сентябрь 2021 года. Учитывались посты во всех социальных сетях, где есть аккаунт банка. Причем обязательно с возможностью перехода в группу с официального сайта структуры.

Кроме основного рейтинга, Азиатско-Тихоокеанский банк занял второе место по динамике увеличения активности в соцсетях в III квартале 2021 года. При оценке эксперты сервиса опирались на численное изменение индекса, связанного с активностью в соц сетях финансовой организации, относительно II квартала 2021 года.

Азиатско-Тихоокеанский банк вошел в пятерку лидеров среди кредитных организаций по активности в Instagram, расположившись на 4-м месте. А также попал в ТОП -10 банков в «Одноклассниках», Facebook и Твиттер, заняв в каждой из них 6-е место.