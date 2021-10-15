Иркутянам предлагают ознакомиться с кадастровой оценкой их недвижимости

Налогоплательщики Иркутской области могут ознакомиться с новой кадастровой оценкой своих объектов недвижимости, которая является базой для расчета налога на недвижимое имущество. Поэтому важно, если есть замечания, подать их до 28 октября.

Как сообщает ФНС, проект отчета об итогах государственной кадастровой оценки расположенных на территории Иркутской области зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, помещений и машино-мест, проводимой в 2021 году уже размещен на сайтах Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (https://rosreestr.gov.ru/wps/portal/cc_ib_svedFDGKO) и Центра государственной кадастровой оценки объектов недвижимости (https://www.cgko.ru/kadastrovaya-otsenka/proekt-otchyeta/).

Замечания, связанные с определением кадастровой стоимости, можно предоставить не позднее 28.10.2021 в Центр государственной кадастровой оценки объектов недвижимости.