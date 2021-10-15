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Иркутянам предлагают ознакомиться с кадастровой оценкой их недвижимости

Налогоплательщики Иркутской области могут ознакомиться с новой кадастровой оценкой своих объектов недвижимости, которая является базой для расчета налога на недвижимое имущество. Поэтому важно, если есть замечания, подать их до 28 октября.

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Как сообщает ФНС, проект отчета об итогах государственной кадастровой оценки расположенных на территории Иркутской области зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, помещений и машино-мест, проводимой в 2021 году уже размещен  на сайтах Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (https://rosreestr.gov.ru/wps/portal/cc_ib_svedFDGKO) и Центра государственной кадастровой оценки объектов недвижимости (https://www.cgko.ru/kadastrovaya-otsenka/proekt-otchyeta/).

Замечания, связанные с определением кадастровой стоимости, можно предоставить не позднее 28.10.2021  в Центр государственной кадастровой оценки объектов недвижимости.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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