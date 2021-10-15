Мэр Черемхово Вадим Семёнов заболел коронавирусом

Он сообщил в соцсетях, что у него положительный тест на COVID-19, но это не мешает ему работать.

– Гадкая штука, я вам скажу, особенно тяжело было вчера, в первый день. Ощущение такое, будто тело пропустили через мясорубку. Врачи говорят: «Главное, не впадать в апатию! Не бояться и по возможности двигаться, заниматься чем-нибудь полезным через «не могу». Единственное, чем я могу и хочу заниматься – это моя работа. Вот работаю с документами дома в своём кабинете, – написал он на странице в Facebook.

Кроме того, он призвал горожан надевать маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию.

В Иркутской области эпидемиологическая ситуация осложняется. По данным оперштаба, 14 октября в регионе за сутки зафиксировали 403 заболевших COVID-19. Число госпитализированных в медучреждения выросло до 3620 человек. Напомним, что на пике прошлой волны число госпитализированных превышало шесть тысяч.