Треть россиян не хотели бы знать о генетической предрасположенности к серьезным заболеваниям

Таковы результаты исследования СК «Росгосстрах Жизнь» и компании Genotek в октябре. При этом две трети россиян готовы заранее узнать, подвержены ли они риску возникновения у себя критических заболеваний.

Половина респондентов (51%) согласились бы пройти генетический тест, если бы это позволило получить более качественные медицинские услуги. 44,3% респондентов не стали бы проходить тест даже в случае возможности получения более качественных медицинских услуг.

Каждый второй респондент не испытывает никаких опасений, связанных с прохождением генетического теста. Каждого пятого беспокоит, что информация об их генетическом здоровье может быть использована против них. 12% опрошенных опасаются проходить генетические тесты по причине отсутствия уверенности в том, что данные будут надежно храниться и не утекут в руки злоумышленников.

Показательно, что большинство опрошенных (65%) хотели бы заранее знать о том, подвержены ли они риску возникновения опасных заболеваний. Чаще других так отвечали жители Санкт-Петербурга — 69%, Казани — 66%, Москвы — 65%, Екатеринбурга — 64% и Новосибирска — 59,4%.



– Раннее выявление заболеваний, особенно таких серьезных, как онкологические и сердечно-сосудистые патологии — это залог успешного лечения и полного выздоровления. Сегодня у россиян появилась отличная возможность пройти генетический тест и узнать о рисках возникновения наследственных заболеваний и других нарушений, связанных со здоровьем, которые могут проявиться в течение жизни. Передовые медицинские технологии дают возможность заранее позаботиться о своем здоровье и предотвратить развитие болезни, — подчеркнула Гульнара Орлова, руководитель по развитию дополнительных сервисов СК «Росгосстрах Жизнь».