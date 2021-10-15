Потанин создаст эндаумент на 100 млрд рублей при благотворительном фонде

Владимир Потанин сформирует целевой капитал своего благотворительного фонда, размер эндаумента достигнет 100 млрд рублей в течение 10 лет.

– Я занимаюсь благотворительностью всю свою предпринимательскую жизнь, и это мой осознанный выбор. Я давно принял решение, что мое состояние должно работать на пользу обществу. Мой благотворительный фонд реализует системные проекты с 1999 года. Пандемийный 2020-й год показал, насколько важно обеспечить устойчивость организаций. А последние изменения в законодательстве однозначно соединили благотворительность и целевые капиталы. Считаю эндаумент стратегически важным инструментом для достижения долгосрочных целей и реализации масштабных проектов не только в сфере образования и культуры, но и для поддержки социально значимых инициатив, – сообщил Владимир Потанин.

Напомним, что бизнесмен создал благотворительный фонд в 1999 году, в 2010 году он объявил о решении пожертвовать большую часть своего капитала на благотворительные цели.