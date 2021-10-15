Двоих иркутян будут судить за сбыт фальшивых купюр

Обвиняемые расплачивались поддельными купюрами в кафе и магазинах Ангарска.

Следователи Ангарского городского округа завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении двух жителей Иркутска, обвиняемых в сбыте поддельных денежных купюр.

Было установлено, что через интернет 21-летние мужчина и женщина заказали поддельные банкноты. Получив посылку, они приехали в Ангарск и в одном из цветочных магазинов расплатились фальшивой банкнотой номиналом 5000 рублей. Также они пытались расплатиться фальшивками в двух кафе.

В ходе личного досмотра полицейские обнаружили и изъяли у них еще четыре пятитысячных денежных знака, имеющих характерные признаки подделки.

Уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 186 Уголовного кодекса Российской Федерации (изготовление, хранение и перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг) с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в Ангарский районный суд для рассмотрения по существу.