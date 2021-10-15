Ангарчанин устроил нарколабораторию в арендованном помещении

36-летний ранее судимый ангарчанин приспособил съемное помещение, которое находилось в одном из административных зданий на окраине города, для выращивания конопли и изготовления наркотических веществ с целью их последующего сбыта.

Задержание подозревамого проходило при силовой поддержке ОМОН Управления Росгвардии по Иркутской области города Ангарска.

Следователи изъяли у него растения каннабиса, высаженные в ведра, специальные удобрения, лампы, приспособления для изготовления наркотика и упаковочный материал, а также уже готовые и расфасованные наркотические средства растительного происхождения весом около полкилограмма.

По данному факту органами следствия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Попытка незаконного производства, сбыта или пересылки наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде ареста.