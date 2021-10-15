Треть иркутян за введение QR-кодов

36% жителей Иркутской области в целом поддерживают введение QR-кодов и уверены, что такая мера будет способствовать улучшению эпидемиологической ситуации в регионе. Если точнее, то 14% полностью согласны с этой инициативой, еще 22% – скорее согласны. 55% высказались против введения QR-кодов, а 9% затруднились ответить. Таковы результаты исследования сайта hh.ru, который провел опрос соискателей из Сибири, в том числе Иркутской области, чтобы выяснить, как они относятся к инициативе властей по введению QR-кодов.

Больше всего тех, кто поддерживает введение QR-кодов, среди представителей профессиональных сфер «Наука, образование» (40%), «Строительство, недвижимость» (37%) и «ИТ, телеком» (36%).

Противники QR-кодов чаще всего встречаются среди юристов (70%). В профессиональной сфере «Медицина, фармацевтика» за введение QR-кодов выступили 32%, против – 59%.

10% иркутян отметили, что подобные меры замотивируют их пройти вакцинацию – чаще других такой точки зрения придерживаются молодые соискатели до 25 лет.

Стоит отметить, что 27% жителей Иркутской области согласны с тем, что в регионе нужно ввести Covid-free зоны. Причем чем выше возраст респондента, тем больше доля тех, кто согласен с данной инициативой.

Ранее сообщалось, что только 9 регионов России пока не ввели обязательную вакцинацию от коронавируса и QR-коды. В их числе – Иркутская область.