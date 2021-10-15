Должник выплатил 350 тысяч рублей, чтобы не лишиться машины Mercedes Benz в Приангарье

Житель Иркутской области выплатил 350 тысяч рублей бывшей жене на сына, чтобы не лишиться своего автомобиля – Mercedes Benz M-Class 2017 года выпуска, сообщает пресс-служба УФССП по региону.

Должника на иномарке поймали на дороге с помощью комплекса «дорожный пристав». Ему рассказали, что если он не выплатит деньги, машина будет изъята и продана на торгах. Вырученyые средства пойдут на оплату долга.

«Чтобы не допустить утраты иномарки, мужчина оплатил долг в полном объеме. Также гражданину было разъяснено, что если ежемесячные платежи будут поступать нерегулярно, то имущество будет изъято», – говорится в сообщении.