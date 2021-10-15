Более 8 млн рублей выделили на оплачиваемые общественные работы в Иркутской области

Оплачиваемые общественные работы проводят в Иркутской области, на эти цели из регионального бюджета в 2021 году выделено более 8 млн рублей, сообщает правительство Приангарья.

«Рабочие места для участников общественных работ организованы работодателями, заключившими договоры с центрами занятости населения региона. Учреждениями и предприятиями предоставлены вакансии в сфере сельского хозяйства, строительства, предоставления коммунальных, социальных, персональных услуг и другие», – говорится в сообщении.

Этот вид занятости организован в качестве дополнительной социальной поддержки безработных и ищущих работу граждан. На период участия в программе между безработным гражданином и работодателем заключается трудовой договор, в котором определены права и обязанности сторон, виды и объемы работ, период занятости, условия и размер оплаты труда.

Дополнительно к заработной плате, выплачиваемой работодателем, центры занятости выплачивают трудящимся по 2400 рублей в месяц. На время участия в общественных работах сохраняется право на получение пособия по безработице.