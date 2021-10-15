Работники фирмы в Приангарье похитили 17 млн рублей при исполнении госконтракта – МВД

Полиция задержала подозреваемых в хищении 17 млн рублей при исполнении муниципального контракта по выполнению капитального ремонта автомобильных дорог Нижнеудинском районе Иркутской области, сообщается на сайте правоохранителей.

Исполнителем по муниципальному контракту, а также подрядчиком являлась коммерческая фирма, руководителем которой является 40-летний иркутянин.

«Строительный контроль по вышеуказанному контракту осуществлялся коммерческой организацией в лице 26-летней женщины, состоящей в должности генерального директора и 64-летнего инженера, которые фактически являются работниками фирмы-исполнителя», – отмечает полиция.

Также организацию ремонта дорог осуществлял 46-летний мастер участка, хотя фактически контроль за ремонтом дорог эти люди не осуществляли.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», максимальные санкции которой предусматривают до 10 лет лишения свободы.