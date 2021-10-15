Реестр чипированных собак без владельцев создали в Приангарье

Служба ветеринарии Иркутской области сформировала и разместила на сайте ведомства реестр собак, в том числе без владельцев, в отношении которых проведены мероприятия по чипированию, вакцинации и стерилизации, сообщает региональное правительство.

«Ведение данного реестра позволит сделать в Иркутской области процедуру обращения с животными без владельцев более прозрачной. В случае необходимости реестр поможет ускорить работу по поиску организации, проводившей чипирование, стерилизацию и вакцинацию бездомных собак. Кроме того, ведение такого учета поможет предотвратить повторное проведение мероприятий в отношении животных без владельцев», – говорится в сообщении.

Реестр собак размещен на сайте ведомства в разделе «Животные без владельцев». Сведения, указанные в нем, планируется дополнять по мере поступления информации.