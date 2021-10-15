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Россиянин и китаец подозреваются в контрабанде леса из Приангарья в КНР на 103 млн рублей

Двое граждан России и Китая подозреваются в контрабанде 22 тысяч кубометров леса из Иркутской области в КНР стоимостью 103 млн рублей, сообщают региональные власти.

«Хочу поблагодарить сотрудников Иркутской таможни за их планомерную работу по борьбе с контрабандой леса. Буквально на днях выявили четыре новых эпизода. Они касаются известной таможенникам группировки. По ней уже заведено 11 уголовных дел, теперь будет – 15», – отметил глава Приангарья игорь Кобзев.

Преступления совершались под прикрытием деятельности легальной фирмы в течение последних 2 лет. Подозреваемые находятся под стражей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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