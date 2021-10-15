Назначен руководитель Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Елены Макушенко на должность Байкальского межрегионального природоохранного прокурора, следует из документации, опубликованной на официальном портале правовой информации.

Указ был подписан 14 октября. Срок полномочий – 5 лет. Документ вступил в силу.

Елена Макушенко в органах прокуратуры работает с 1996 года. С 2011 года по 2014 год в прокуратуре Ненецкого автономного округа она занимала должность заместителя и первого заместителя прокурора округа, с декабря 2014-го являлась первым заместителем Волжского межрегионального природоохранного прокурора.