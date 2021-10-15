Областное правительство планирует расширить маршрутную сеть аэропота Иркутска

Правительство Приангарья на официальном сайте заявило о планах расширить маршрутную сеть аэропорта Иркутска.

С таким предложением власти обратились к руководителю Федерального агентства воздушного транспорта Александру Нерадько, который сообщил, что Росавиация будет готова рассмотреть заявки авиакомпаний и региональных властей Иркутской области на включение маршрутов в перечень субсидированных на 2022 год.

Кроме того, на встрече с Нерадько в Москве глава Приангарья Игорь Кобзев обсудил модернизацию региональных аэропортов, в том числе, Киренского, Усть-Кутского, Бодайбинского. «Решается вопрос по повышению статуса посадочной площадки Усть-Илимска до аэродрома. Росавиация намерена оснастить его радиотехническими средствами связи и навигации. Это позволит обслуживать воздушные суда большей вместимости, чем сейчас», – говорится в сообщении.