Привились от гриппа 30% жителей Иркутской области

Иммунизацию от гриппа прошли более 440 тысяч жителей Приангарья, это 31% населения подлежащего вакцинации. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Яков Сандаков.

– В текущем эпидемическом сезоне запланировано привить 60% населения региона, – отметил глава минздрава.

Всего в Иркутскую область поступило более 725 тысяч доз вакцины.

Прививка от гриппа бесплатна, её можно поставить в поликлинике по месту прикрепления. Кроме того, в этом году для удобства жителей вакцинация организована и в Иркутском Сибэкспоцентре. Прививочная кампания против гриппа продлится до конца ноября.