Строительство нового аэропорта в Иркутске обсудили Игорь Кобзев и Александр Нерадько

Распоряжение о переносе аэропорта дали еще в 2014 году, рассказали SIA.RU в администрации региона.

Александр Нерадько и Игорь Кобзев договорились продолжить совместную работу по оптимизации границ территории.

Строительство нового аэропорта необходимо ускорить в том числе из-за установления границ приаэродромной территории. Она охватывает большую, наиболее перспективную для развития часть Иркутска.

Важным вопросом для Иркутской области является модернизация региональных аэропортов, в их числе – Киренск, Усть-Кут, Бодайбо. Решается вопрос по повышению статуса посадочной площадки Усть-Илимска до аэродрома.

Росавиация намерена оснастить его радиотехническими средствами связи и навигации. Это позволит обслуживать воздушные суда большей вместимости, чем сейчас.