Состоятельные клиенты утроили спрос на ипотеку

Основной спрос на ипотеку от 12 млн рублей состоятельные клиенты ВТБ формируют на первичном рынке. Если по итогам девяти месяцев прошлого года соотношение готового и строящегося жилья составляло практически 50/50, то за три квартала текущего года спрос на «первичку» вырос до 57% в общем количестве таких сделок.

Средняя площадь приобретаемых квартир в состоятельном сегменте составляет сегодня около 114 кв. метров. В основном, «дорогую» ипотеку оформляют мужчины (73%). Размер первоначального взноса в среднем достигает трети от стоимости объекта. Средний чек составляет 19 млн рублей.

Абсолютное большинство ипотек с чеком от 12 млн рублей клиенты берут для приобретения жилья в Москве и Московской области. Также в топ-5 регионов входят Санкт-Петербург и Ленобласть, Приморский край и Новосибирская область. Краснодарский край, включая курортные районы Адлера и Сочи, оказался только на пятом месте по уровню спроса.

По статистике экосистемы недвижимости ВТБ «Метр квадратный», доля сделок с жильем стоимостью от 16 млн рублей также выросла в 2,5-3 раза. Если в третьем квартале 2020 года она составляла лишь 10% по объёму, то в нынешнем году – уже 25%. Средний чек по таким сделкам вырос на первичном рынке с 22 до 25,5 млн рублей, на вторичном – до 26 млн. В большинстве случаев такие покупки характерны для Московского региона и Санкт-Петербурга.

«За последний год спрос на «дорогие» ипотечные кредиты, которые не попадали в лимиты госпрограммы 2020-2021 гг., в ВТБ вырос втрое. Сделки на сумму от 12 млн рублей, в первую очередь, характерны для мегаполисов, где стоимость жилья выше. Мы отмечаем, что клиенты приобретают элитную недвижимость и жилье бизнес-класса не только в целях собственного проживания, но и как инвестиции на будущее, что характерно и для первичного, и для вторичного рынков. Это подтверждает и увеличение срока таких кредитов – сегодня их берут в среднем на 20 лет», – комментирует заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

По словам топ-менеджера, в ВТБ доля сделок с чеком от 12 млн рублей в сравнении с тремя кварталами прошлого года удвоилась и достигла 13% от общего объема выдач. «По нашим прогнозам, рост рынка ипотеки для состоятельных клиентов продолжится – застройщики за последние 1,5-2 года анонсировали значительное число новых премиум-проектов, строительный рынок в нашей стране устойчив и по-прежнему инвестиционно привлекателен. Учитывая активность заемщиков в четвертом квартале, можно ожидать, что спрос в этом сегменте по итогам года достигнет рекордных значений и увеличит конкуренцию среди банков», - добавил Анатолий Печатников.