Строительство Иркутского завода полимеров профинансировано на 71 млрд рублей – глава ИНК Яков Гинзбург

Генеральный директор, председатель Правления ООО «Иркутская нефтяная компания» Яков Гинзбург на форуме «Российская энергетическая неделя» рассказал о статусе проекта Иркутского завода полимеров. Глава компании выступил в рамках сессии «Новые вызовы химической отрасли – климатическая установка», а также дал интервью телеканалу «Россия-24», рассказали SIA.RU в пресс-службе.

Текущий прогресс строительства Иркутского завода полимеров составляет 37%. В сентябре на строительной площадке завершился монтаж крупнотоннажного оборудования, всего было установлено 44 агрегата. Стоимость проекта с учетом строительства микрорайона в Усть-Куте в настоящий момент оценивается на уровне 250 млрд руб.

«В сравнении с первоначальными оценками, сумма несколько выросла из-за удорожания материалов, строительно-монтажных работ», – уточнил глава компании.

По его словам, рациональное природопользование и поиск новых направлений развития бизнеса в условиях ограничений по добыче нефти ОПЕК+ стали ключевыми триггерами перехода ИНК в нефтегазохимическую отрасль. С 2014 года компания реализует масштабный проект по созданию газохимического кластера Восточной Сибири, включающего объекты по добыче, подготовке, транспортировке и переработке газа, строительство завода полимеров. В настоящее время освоено уже 200 млрд руб. Общий объем инвестиций составит 0,5 трлн руб.

«В следующем году мы запускаем несколько газоперерабатывающих заводов и газофракционирующую установку. Завод полимеров мы запускаем в 2024 году. Параллельно мы строим два гелиевых завода, первый завод мы запустим в следующем году», – сказал он. Яков Гинзбург отметил, что второй гелиевый завод, который позволит ИНК суммарно производить 15-17 млн литров гелия в год, планируется ввести в 2025 году.

Он также сообщил, что ИНК не останавливается на принятых инвестиционных решениях и реализует новые возможности. Так, выполняется с японскими партнерами технико-экономическое обоснование производства «голубого» аммиака, изучаются технологии улавливания, закачки и переработки CO2, сокращения выбросов метана. Кроме того, в планах создание экотехнопарка по переработке отходов на месторождении.