Средний размер ипотеки продолжает расти

По данным Национального бюро кредитных историй, в сентябре 2021 года средний размер выданных ипотечных кредитов составил 3,35 млн руб.

По сравнению с предыдущим месяцем он вырос на 4,5% (в августе 2021 года – 3,21 млн руб.). Стоит отметить, что средний чек по ипотеке растет второй месяц подряд после кратковременного снижения в июле текущего года.

Вместе с тем, с начала года данный показатель увеличился на 19,5% (в январе 2021 года – 2,80 млн руб.), а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – на 23,9% (в сентябре 2020 г. – 2,70 млн руб.).

Стоит отметить, что в сентябре 2021 года среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) ипотечного заемщика составило 714 баллов.

При этом в сентябре 2021 года самый большой средний размер выданных ипотечных кредитов был отмечен в:

Москве (7,14 млн руб.),

Московской области (5,29 млн руб.),

Санкт-Петербурге (4,90 млн руб.),

Приморском крае (4,12 млн руб.),

Калужской области (4,11 млн руб.).

Что касается динамики среднего чека выданных ипотечных кредитов, то по сравнению с предыдущим месяцем сильнее всего данный показатель увеличился в:

Ростовской области (+13,6%),

Хабаровском крае (+12,9%),

Калужской области (+12,7%),

Воронежской области (+12,3%),

Омской области (+11,1%) областях.

В то же время, в ряде регионов средний чек по ипотеке, напротив, снизился, в том числе, в:

Ставропольском крае (-8,8%),

Кемеровской области (-7,9%),

Ленинградской области (-6,0%),

Тульской области (-0,9%),

Волгоградской области (-0,2%).

В Москве и Санкт-Петербурге средний размер ипотеки вырос на 0,1% и 9,6%.

«В последнее время средний чек ипотечного кредита растет почти постоянно. При этом более года его росту во многом способствовало падение процентных ставок благодаря программам господдержки. Вместе с тем в июле 2021 года данный показатель несколько снизился. В первую очередь из-за изменения условий по программе льготной ипотеки и последовавшего за этим сокращения выдачи. Однако данное снижение оказалось кратковременным - в августе-сентябре средний размер ипотеки вновь стал расти. Очевидно, что банки по-прежнему консервативно подходят к процессу ипотечного кредитования, стараясь выдавать кредиты на покупку жилья, прежде всего, заемщикам хорошего кредитного качества с высоким Персональным кредитным рейтингом (ПКР) (более 700 баллов при максимальных 850 баллах). Так, в сентябре 2021 года этот показатель составил 714 баллов», – директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.