Ситуация с коронавирусом в России близка к критической

Об этом заявил главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко.

Специалист рассказал о ситуации с коронавирусом в стране на своем канале в Телеграм.

«В инфекционных моногоспиталях сейчас очень напряжённо. Много пациентов. Это и неудивительно с таким низким уровнем вакцинации!», – говорит он.

Оперативный анализ показал, что дельта-штамм стал доминирующим: у него более высокая контагиозность, у пациентов заболевание протекает иначе, наработанные алгоритмы лечения и протоколы работают не так эффективно.

«Коллеги, врачи, я обращаюсь и к вам, давайте уже начнём откровенно и без прекрас говорить с нашими соотечественниками. Чувствую, что в разъяснительном плане мы все с вами сильно не дорабатываем. Ситуация если не критическая, то близка к этому», – заключает эксперт.

Напомним, в Иркутской области началась четвертая волна пандемии. По предварительным данным, она продлится от 6 до 10 недель. В регионе уже увеличили коечный фонд и ввели запрет на массовые мероприятия.