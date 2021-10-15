«Вкусвилл» представил статистику онлайн-продаж в преддверии IPO

Он приблизилась к 7%, рассказал РБК

Такая аудитированная отчетность за 2018-2020 годы служит частью проспекта к выпуску ценных бумаг головной компании сети. Накануне «Вкусвилл» сообщил о преобразовании компании из АО в ПАО и о регистрации Банком России выпуска ее 200 млн акций с размещением по открытой подписке.

Выручка ретейлера по МСФО составила 114,3 млрд руб., что практически соответствует показателю по РСБУ. При этом валовая прибыль по МСФО равняется 30 млрд руб. (по РСБУ – 40,7 млрд руб), операционная – почти 3,3 млрд руб. (такая же по РСБУ получается и прибыль от основной деятельности), чистая – 951,7 млн руб. (по РСБУ – 1,8 млрд руб.).

В последние три года «Вкусвилл» демонстрировал одну из самых высоких динамик роста выручки. Она увеличилась в 2020-м на 38,2%. По итогам 2019 года продажи выросли на 51%, до 82,7 млрд руб.

У более крупных конкурентов ретейлера – X5 Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») и «Магнита» – выручка в 2020 году увеличилась соответственно на 14,1% (почти до 2 трлн руб.) и 13,3% (до 1,5 трлн руб.).

Быстрее «Вкусвилла» в прошлом году росла только сеть жестких дискаунтеров «Светофор», чьи продажи, по оценке агентства «InfoLine-Аналитика», выросли на 38,8%.

«Вкусвилл» отличает от других ретейлеров отсутствие финансового долга, обращает внимание аналитик Райффайзенбанка по потребительскому рынку Егор Макеев, добавляя, что, «возможно, это философия компании». По его подсчетам, коэффициент чистый долг / EBITDA у «Вкусвилла» в 2020 году составил 2,3, но тут учтены обязательства по аренде. У X5 Group это соотношение достигает 3,5, у «Магнита» – 2,7.