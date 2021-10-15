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Приток воды на Иркутском водохранилище превысит норму в два раза

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Холостые сбросы на Иркутской ГЭС планируют прекратить до 1 ноября, рассказали SIA.RU в пресс-службе Росводресурсов.

«Повышение ожидается на всем каскаде. Ситуация будет непростой, но управляемой. Будут приниматься все меры по защите населения от негативного воздействия воды», – отметил глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов.

На Иркутском водохранилище, где в четвертом квартале ожидается приток более чем двухкратно превышающий норму – 700-900 куб.м/с (норма 279 куб.м/с),  Иркутский гидроузел срабатывает 3600 куб.м/с.

«Мы планируем поэтапно снижать расходы. До 1 ноября должны быть прекращены все холостые сбросы Иркутской ГЭС, этого требуют правила использования замыкающего Богучанского водохранилища. Расход составит порядка 2500 куб.м/с», – отметила начальник отдела водного хозяйства и мониторинга водных объектов Александра Афонькина.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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