Приток воды на Иркутском водохранилище превысит норму в два раза

Холостые сбросы на Иркутской ГЭС планируют прекратить до 1 ноября, рассказали SIA.RU в пресс-службе Росводресурсов.

«Повышение ожидается на всем каскаде. Ситуация будет непростой, но управляемой. Будут приниматься все меры по защите населения от негативного воздействия воды», – отметил глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов.

На Иркутском водохранилище, где в четвертом квартале ожидается приток более чем двухкратно превышающий норму – 700-900 куб.м/с (норма 279 куб.м/с), Иркутский гидроузел срабатывает 3600 куб.м/с.

«Мы планируем поэтапно снижать расходы. До 1 ноября должны быть прекращены все холостые сбросы Иркутской ГЭС, этого требуют правила использования замыкающего Богучанского водохранилища. Расход составит порядка 2500 куб.м/с», – отметила начальник отдела водного хозяйства и мониторинга водных объектов Александра Афонькина.