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Минздрав обновил рекомендации по лечению коронавируса

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В документ входят методики профилактики, диагностики и лечения COVID-19.

Они базируются на материалах по диагностике, профилактике и лечению COVID-19, опубликованных специалистами ВОЗ, китайского, американского и европейского центров по контролю за заболеваемостью, анализе отечественных и зарубежных научных публикаций.

В рекомендациях говорится о новых высокоэффективных противовирусных препаратах – моноклональных антителах, которые способствуют нейтрализации вируса на раннем этапе и могут остановить тяжелое течение COVID-19.

Напомним, в Иркутской области началась четвертая волна пандемии. По предварительным данным, она продлится от 6 до 10 недель. В регионе уже увеличили коечный фонд и ввели запрет на массовые мероприятия.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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