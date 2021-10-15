Минздрав обновил рекомендации по лечению коронавируса

В документ входят методики профилактики, диагностики и лечения COVID-19.

Они базируются на материалах по диагностике, профилактике и лечению COVID-19, опубликованных специалистами ВОЗ, китайского, американского и европейского центров по контролю за заболеваемостью, анализе отечественных и зарубежных научных публикаций.

В рекомендациях говорится о новых высокоэффективных противовирусных препаратах – моноклональных антителах, которые способствуют нейтрализации вируса на раннем этапе и могут остановить тяжелое течение COVID-19.

Напомним, в Иркутской области началась четвертая волна пандемии. По предварительным данным, она продлится от 6 до 10 недель. В регионе уже увеличили коечный фонд и ввели запрет на массовые мероприятия.