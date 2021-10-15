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Тувинская горнорудная компания с 16 октября устанавливает стоимость за тонну угля 2 690 руб.

Цена на твердое топливо в размере 2 696,40 руб. сформирована на основании Порядка расчёта и установления цен на твердое топливо, установленного постановлением Республики Тыва от 19.12.2019 года №463, рассказали SIA.RU в компании.

Стоимость на уголь установлена на основании решения Верховного Суда Республики Тыва.

Напомним, что отгрузка угля потребителям осуществляется по адресу П.Г.Т Каа-Хем ул. Угольная б/н. Покупатели на частном автотранспорте могут получить топливо с 08 до 19 часов с понедельника по субботу. Обеденный перерыв – 12 до 13 часов. Принимается оплата наличным и безналичным способом.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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