Правительство Иркутской области проиндексирует оклады бюджетников на 3 млрд рублей

Первый заместитель губернатора Иркутской области – председатель правительства региона Константин Зайцев заявил, что власти региона намерены проиндексировать оклады бюджетников на 3 млрд рублей, сообщается на сайте правительства Приангарья.

«Правительство области отмечает, что назрела острая необходимость индексации окладов бюджетников. Мы считаем важным произвести повышение гарантированной части заработной платы работников бюджетной сферы», – отметил Константин Зайцев.

Решение затрагивает интересы более 139 тысяч работников бюджетной сети. В ближайшее время состоится заседание трехсторонней, на котором правительство предложит сторонам соцпартнерства обсудить решение об индексации заработной платы.