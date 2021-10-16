Новости

Обязательную вакцинацию от коронавируса ввели в Иркутской области

Врио главного государственного врача Иркутской области Михаил Лужнов 15 октября подписал постановление, согласно которому в регионе вводится обязательная вакцинация для некоторых категорий граждан. Документ опубликован на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Согласно постановлению, поставить прививки в обязательном порядке должны:

  • работники медицинских, образовательных и социальных организаций;
  • государственные гражданские и муниципальные служащие;
  • студенты вузов старше 18 лет;
  • работники организаций общепита;
  • работники торговли;
  • работники организаций туриндустрии;
  • работники организаций промышленности и транспортных организаций;
  • работники организаций в сфере бытового обслуживания;
  • работники организаций по обслуживанию канализационных сооружений, оборудования и сетей;
  • люди старше 60 лет;
  • люди, проживающие в организация соцобслуживания;
  • работники организаций транспорта и энергетики;
  • вахтовики;
  • волонтеры;
  • работники организации сферы предоставления услуг.

Такие меры введены из-за неблагополучной эпидситуации. При анализе заболеваемости эксперты выяснили, что в основном коронавирусом заражаются люди трудоспособного возраста.

Читайте также:

Впервые с конца августа в Иркутской области от COVID-19 за сутки скончались почти 20 человек
16 октября 2021
Минздрав обновил рекомендации по лечению коронавируса
15 октября 2021

В документе отмечается, что постановление не распространяется на тех, кто имеет документально подтвержденные противопоказания к вакцинации.

Привить первым компонентом вакцины жителей Приангарья планируют до 25 ноября. До 25 декабря 2021 года вторым компонентом вакцины должно быть привито не менее 80% от общей численности работников. Сейчас законченный курс иммунизации имеют 19,5% государственных и муниципальных служащих, 29,4% работников сферы услуг, 41% сотрудников транспортных предприятий, 44% – работников образовательных организаций.

Напомним, в июне текущего года губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что в регионе не будет принудительной вакцинации.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19":
Все материалы сюжета (4362)


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании