Обязательную вакцинацию от коронавируса ввели в Иркутской области

Врио главного государственного врача Иркутской области Михаил Лужнов 15 октября подписал постановление, согласно которому в регионе вводится обязательная вакцинация для некоторых категорий граждан. Документ опубликован на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Согласно постановлению, поставить прививки в обязательном порядке должны:

работники медицинских, образовательных и социальных организаций;

государственные гражданские и муниципальные служащие;

студенты вузов старше 18 лет;

работники организаций общепита;

работники торговли;

работники организаций туриндустрии;

работники организаций промышленности и транспортных организаций;

работники организаций в сфере бытового обслуживания;

работники организаций по обслуживанию канализационных сооружений, оборудования и сетей;

люди старше 60 лет;

люди, проживающие в организация соцобслуживания;

работники организаций транспорта и энергетики;

вахтовики;

волонтеры;

работники организации сферы предоставления услуг.

Такие меры введены из-за неблагополучной эпидситуации. При анализе заболеваемости эксперты выяснили, что в основном коронавирусом заражаются люди трудоспособного возраста.

В документе отмечается, что постановление не распространяется на тех, кто имеет документально подтвержденные противопоказания к вакцинации.

Привить первым компонентом вакцины жителей Приангарья планируют до 25 ноября. До 25 декабря 2021 года вторым компонентом вакцины должно быть привито не менее 80% от общей численности работников. Сейчас законченный курс иммунизации имеют 19,5% государственных и муниципальных служащих, 29,4% работников сферы услуг, 41% сотрудников транспортных предприятий, 44% – работников образовательных организаций.

Напомним, в июне текущего года губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что в регионе не будет принудительной вакцинации.