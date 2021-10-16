Обязательную вакцинацию от коронавируса ввели в Иркутской области

Врио главного государственного врача Иркутской области Михаил Лужнов 15 октября подписал постановление, согласно которому в регионе вводится обязательная вакцинация для некоторых категорий граждан. Документ опубликован на сайте регионального управления Роспотребнадзора.
Согласно постановлению, поставить прививки в обязательном порядке должны:
- работники медицинских, образовательных и социальных организаций;
- государственные гражданские и муниципальные служащие;
- студенты вузов старше 18 лет;
- работники организаций общепита;
- работники торговли;
- работники организаций туриндустрии;
- работники организаций промышленности и транспортных организаций;
- работники организаций в сфере бытового обслуживания;
- работники организаций по обслуживанию канализационных сооружений, оборудования и сетей;
- люди старше 60 лет;
- люди, проживающие в организация соцобслуживания;
- работники организаций транспорта и энергетики;
- вахтовики;
- волонтеры;
- работники организации сферы предоставления услуг.
Такие меры введены из-за неблагополучной эпидситуации. При анализе заболеваемости эксперты выяснили, что в основном коронавирусом заражаются люди трудоспособного возраста.
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В документе отмечается, что постановление не распространяется на тех, кто имеет документально подтвержденные противопоказания к вакцинации.
Привить первым компонентом вакцины жителей Приангарья планируют до 25 ноября. До 25 декабря 2021 года вторым компонентом вакцины должно быть привито не менее 80% от общей численности работников. Сейчас законченный курс иммунизации имеют 19,5% государственных и муниципальных служащих, 29,4% работников сферы услуг, 41% сотрудников транспортных предприятий, 44% – работников образовательных организаций.
Напомним, в июне текущего года губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что в регионе не будет принудительной вакцинации.